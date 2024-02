Ricardo Paiva: «Bozeník é um caso encerrado»

O técnico Ricardo Paiva deu expressão à recuperação que o Estoril tem vindo a patentear para projectar uma partida muito complicada, mas também confirmou a disponibilidade do avançado Bozeník para a receção aos canarinhos e a ambição de dar continuidade à coesão que permitiu ao Boavista arrecadar um ponto frente ao Casa Pia naquele que foi o primeiro jogo dos axadrezados no campeonato sem sofrer golos."Espero um jogo de grande dificuldade frente a um adversário que está a atravessar um bom momento. O Estoril eliminou o Benfica nas meias-finais da Allianz Cup e só perdeu a final no desempate por penáltis, além de que já venceu por duas vezes o FC Porto, um candidato ao título, e tem o 4º melhor ataque do campeonato. Factos que por si só dizem muito da dificuldade que vamos encarar, mas estamos preparados para sermos organizados e competitivos", comentou o técnico para logo de seguida assumir o ponto final na novela que envolveu o internacional eslovaco na última semana: "Antes do jogo frente ao Casa Pia tive a oportunidade de dizer que o caso do Bozeník estava entregue à direção e assim foi, mas esta semana treinou de forma natural e considero que é um caso encerrado. Não adianta estar a falar do passado. Treinou integrado e é um elemento muito importante para nós, até os próprios números o dizem, mas também não é diferente dos demais. Treinou bem e estará no jogo frente ao Estoril".Em sentido inverso, Ricardo Paiva revelou a indisponibilidade do extremo Luís Santos para o jogo frente aos canarinhos devido a lesão. O jovem avançado sofreu uma rotura muscular numa coxa na última jornada e estima-se que estará sujeito a um período de recuperação de quatro semanas.