Ricardo Paiva e o reencontro com Sérgio Conceição: «Terá uma parte especial, mas o foco é o Boavista»

Dérbi que é dérbi está sempre envolto num ambiente particular, mas o desta sexta-feira, entre Boavista e FC Porto, será duplamente especial para Ricardo Paiva, na medida em que marcará a estreia oficial do treinador dos axadrezados em casa e também um reencontro com Sérgio Conceição, com quem trabalhou como adjunto no início da carreira.Neste sentido, o técnico não escondeu esse lado mais emocional da partida, mas foi lesto em recolocar o foco no que mais importa. "Nesse sentido terá alguma parte especial, mas o meu foco estará sempre no Boavista, na nossa equipa, na nossa dinâmica, no que deveremos fazer ao longo do jogo para contrariar o FC Porto. Durante a semana de trabalho a preparação foi pensando nisso e não na questão que me colocou, com o devido respeito que o Sérgio me merece", referiu.A falar à mesma hora do que Sérgio Conceição, Ricardo Paiva acabou por ser confrontado quase em simultâneo com algumas palavras que o técnico do FC Porto lhe dirigiu, quando disse que este era um profissional bastante diferente daquele com quem trabalhou na Olhanense, na Académica, no Sp. Braga e no V. Guimarães. Uma afirmação com a qual Ricardo Paiva concordou, ainda que apenas em parte."Um profissional diferente porque, como já tive oportunidade de dizer, essas experiências fazem parte do crescimento num percurso que vai sendo gradual. Vamos adquirindo algumas ideias e vamos mudando formas de ver o jogo. É nesse sentido que as diferenças se vão vincando. Em relação ao rigor, à seriedade e ao profissionalismo, isso mantém-se igual de parte a parte", concluiu.