Ricardo Paiva e os anos com Sérgio Conceição: «Contactar com a 1.ª Liga numa fase precoce foi positivo»

Aos 43 anos, Ricardo Paiva vai assumir pela primeira o comando técnico de uma equipa principal. Até então treinador de sub-19 e coordenador da formação do Boavista, o treinador foi promovido para assumir a vaga deixada em aberto por Petit. Para trás, existem sete anos de ligação ao emblema do Bessa e quatro como adjunto de Sérgio Conceição, numa etapa da qual bebeu muito e assume ter retirado mais-valias importantes."Quem tem como objetivo ser profissional ligado ao treino tem de se ir preparando para, quando a oportunidade surgir, responder afirmativamente e estar o mais pronto possível para cumprir com os desígnios. Os anos que fui fazendo ao longo deste período conferem-me competências que entendo serem as suficientes para abraçar o projeto. Quanto à questão do momento, se era desta forma que achava que ia acontecer? Estaria a mentir se dissesse que sim. Acontece sempre de forma inesperada e quando as pessoas estão prontas e preparadas para o trabalho não há momentos certos, é abraçarmos com profissionalismo e seriedade. Obviamente que os anos de trabalho foram uma mais-valia e o facto de eu ter podido contactar com a 1.ª Liga num período precoce do meu percurso foi extremamente positivo", assumiu