Sevilha sobe aos 5 M€ para levar Bozeník mas Boavista não cede

O Sevilha subiu a fasquia até aos 5 milhões de euros para conseguir levar o avançado Bozeník do Boavista para a Andaluzia. Segundo apurámos, o ponta-de-lança eslovaco, de 24 anos, pretende dar o salto para La Liga e, além disso, o seu agente está a pressionar o Boavista no sentido de aceitar a proposta dos espanhóis.No entanto, o presidente do emblema do Bessa, Vítor Murta, está a fazer tudo para travar a transferência. É certo que o Sevilha já subiu a parada até aos 5 M€, mas o Boavista não está em condições de abdicar de outro pilar do plantel, após a venda de Tiago Morais ao Lille, dado que o mercado em Portugal está prestes a encerrar.Em Espanha, porém, ainda são permitidas inscrições durante esta quinta-feira, razão pela qual o representante do dianteiro assegura que o mesmo poderá recusar-se a alinhar pelo Boavista caso não seja dada luz verde à saída, algo que está a aumentar a tensão no Bessa.