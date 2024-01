Tiago Morais: o mercado, a questão dos salários e o exemplo Benfica para o jogo com o FC Porto

Tiago Morais foi eleito pelos adeptos do Boavista o melhor jogador do mês de dezembro. Neste sentido, o extremo recebeu um galardão comemorativo, entregue esta quarta-feira. A seguir ao momento protocolar, o camisola 21 esteve à disposição dos jornalistas e falou de tudo: do mercado à questao dos salários, do exemplo do que foi feito com o Benfica para o jogo que se avizinha com o FC Porto e até de Ricardo Paiva, novo treinador dos axadrezados.: "É sempre um prazer receber estes prémios, é sinal de que o trabalho não está a ser bem feito. O momento coletivo não é o melhor e temos de trabalhar no máximo para ultrapassar esta fase. Agradeço a quem votou em mim.""Expectativa é sempre a mesma. Quem sente clube sabe que jogamos sempre para ganhar. Nem sempre conseguimos, mas vamos com esse foco, como vamos para todos os outros.""Já aconteceu este ano e acreditamos que pode acontecer outra vez.""Podemos retirar a entrega desse jogo. Somos uma grande equipa, podemos ganhar qualquer jogo se estivermos unidos.""É sempre difícil quando sai um treinador, ainda por cima o Petit era e é um homem da casa, um homem que como jogador e treinador sempre sentiu o clube. Agradecemos o que fez por nós. Agora confiamos no mister Ricardo Paiva para nos ajudar""Diria que não, pelo momento coletivo que atravessamos mas apontamos sempre ao melhor""Igual às outras. Queremos sempre pontuar, vencer se possível. Vamos dar tudo.""Clube grande, são jogos complicados, mas temos trabalhado bem e estamos preparados.""A situação já foi regularizada, mas não temos de nos focar nisso agora. Nem antes nem agora. Temos de nos focar no campo, focar nesta camisola, porque é assim que este clube pede.""Não posso falar pelos outros. Tento focar-me sempre no jogo e no treino.": "Neste momento estou focado aqui, tenho contrato com o Boavista e essas questões deixo para quem tem de tratar."