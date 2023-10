Tiago Morais recebeu o prémio de melhor jovem de agosto/setembro do Sindicato de Jogadores

Tiago Morais recebeu o prémio de melhor jovem jogador dos meses de agosto/setembro do Sindicato do Jogadores, depois de ter vencido o título,, num pódio completo por jogadores do Boavista.O galardão foi entregue por João Paulo, ex-jogador formado nas camadas jovens das panteras e que é agora um dos representantes do Sindicato dos Jogadores.