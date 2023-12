Vítor Murta: «Ao contrário de outros, Boavista não põe jogadores a assinar documentos de salários em dia»

No dia em que apresentou Ricardo Paiva como o novo treinador do Boavista, Vítor Murta não se coibiu de responder a várias questões sobre a atualidade dos axadrezados, incluindo aquela que tem marcado as últimas semanas e que se prende com os salários em atraso.O presidente do Boavista abordou o tema abertamente e garantiu que a solução chegará já esta sexta-feira, dia em que os ordenados dos jogadores ficam "totalmente em dia" e os dos funcionários ficarão "parcialmente resolvidos".Para além disso, o líder dos axadrezados deixou um reparo relativamente a outros clubes que passaram pelo mesmo problema. "O Boavista tinha 2 meses de salários em atraso e parece-me que essa circunstância não mata ninguém. O Boavista assumiu a existência de dois meses de salários em atraso e isso fez com que falhássemos controlo salarial. Alguém tem dúvidas de que há outros clubes? O Boavista assumiu. Ao contrário de outros clubes, o Boavista não mete jogadores a assinar documentos a dizer que têm salários em dia. O Boavista assume. Ainda hã tempos, o Rio Ave assumiu que tinha salários em falta. Aqui ninguém está morto. Estamos vivos e bem vivos. Hoje, os salários vão ficar totalmente resolvidos, dos jogadores e parcialmente dos funcionários. A curto espaço tempo o dos funcionários também estarão resolvidos", garantiu Vítor Murta, antes de acentuar o tom."Quando se fala de dificuldades, o nosso clube treinava em Sandim, os jogadores vinham molhados para o Bessa porque não podiam tomar banho. Hoje têm campo, pequeno-almoço, almoço e jantar, condições que outros clubes não têm. Estamos bem vivos. Temos de parar com essa história das dificuldades. Dificuldades todos têm. Os funcionários nunca fizeram greve, os jogadores nunca fizeram greve. Temos dificuldades. Mas quem não as tem? Infelizmente, toda a gente tem dificuldades. Se não começarmos a olhar para o futebol como tem que ser, as dificuldades vão aumentar para todos", apontou.Quanto à escolha por Ricardo Paiva, até então coordenador da formação e treinador dos sub-19, o presidente dos boavisteiros explicou que a escolha se deveu ao profundo conhecimento que tem do trabalho efetuado até aqui e garantiu não ter dúvidas de que esta é a escolha certa."O Ricardo Paiva foi a única solução. Era ele que nós queríamos. Já vimos outras situações de sucesso. Conheço o Ricardo Paiva há cerca de 7 anos e quando muitos dizem que descobriram a pólvora, com o Malheiro, o Luís Santos, o João, o Martim, esses jogadores passaram todos pelo Ricardo Paiva. Foram aposta também deste presidente que os acompanha desde essa altura", concluiu.