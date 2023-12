Vítor Murta e o dossiê Pedro Malheiro: «Estamos a negociar esse e outros jogadores»

O nome de Pedro Malheiro tem sido um dos mais falados nestas semanas que antecederam o arranque do mercado de inverno. Desejado na Luz, o lateral-direito do Boavista ainda não viu fumo branco quanto à possível mudança para o Benfica. Ora, esta sexta-feira, Vítor Murta, líder dos axadrezados, também não destapou o véu sobre o patamar em que está este processo, mas assumiu que existem negociações."Muito se tem falado sobre o Malheiro e acho que às vezes não é bom falarmos de mais sobre as coisas, afeta a cabeça dos atletas e dos colegas. Importante é falarmos do Ricardo que é o nosso treinador. Quanto ao Pedro Malheiro e a todos os jogadores, estão no mercado, se aparecerem propostas que o Boavista entenderem serem boas, estamos em disposição de negociar, como estamos a negociar o Malheiro e outros jogadores", referiu, durante a apresentação de Ricardo Paiva como novo treinador do Boavista.