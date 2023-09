Vítor Murta: «O melhor jogador português atualmente é boavisteiro, é o Bruno Fernandes»

Vítor Murta abordou a realidade do Boavista no Thinking Football e, entre muitos elogios a Petit, o líder dos axadrezados destacou o futebol de formação do clube que lidera, utilizando o exemplo de Bruno Fernandes."No Boavista formamos bem, conseguimos passar o nosso ADN. Depois, podem surgir clubes como Benfica, FC Porto e Sporting, que eles não saem. O melhor jogador português atualmente é boavisteiro, é o Bruno Fernandes. Tem o nosso ADN, temos muito orgulho nele. Ainda ontem ficámos contente por ele ter feito um golo. A nossa formação é de muita qualidade. A nossa camisola continua a ter um valor e peso muito positivos. Conheço todos os jovens da formação e é uma alegria enorme quando eles assinam contratos profissionais", referiu Vítor Murta, acrescentando: "O Boavista é um clube diferente de todos os outros. Como o Rui Costa disse, acho que para conseguirmos levar o clube em frente não podemos deixar de ser adeptos. É um clube lutador, que não desiste e não podemos escolher o passado se queremos ter um bom presente e futuro. Fomos campeões na sequência de uma das maiores presidências da história do Boavista. Para nós, os jogadores não são apenas atletas, são os nossos jogadores. É este ADN que pretendemos passar de geração em geração. Os clubes só vão conseguir ter sucesso se apostarem na formação."Também Petit foi alvo de elogios do líder máximo do Boavista. "É o melhor treinador para o Boavista. É um grande treinador e um ser humano fantástico. Não larga o barco e vai para a frente. O Petit é sem dúvida o melhor treinador de sempre do Boavista. Este Boavista tem o ADN do Petit, ele colocou a equipa a jogar de uma forma fantástica. O Nélson Lenho, que construiu esta equipa, é um dos melhores scouts", destacou Vítor Murta, não assumindo, por enquanto, a luta pelas competições europeias: "Como responsável que sou, a luta é apenas jogo a jogo pelos três pontos. O que nós pretendemos é ganhar mais vezes e formar bem. Formar ativos para vender, reestruturar a nossa parte financeira e quando tivermos isso bem estruturado, avançamos para o plano desportivo."Por fim, Vítor Murta abordou ainda a dimensão do Boavista, fazendo o paralelismo com o rival da cidade, o FC Porto. "Percebemos que o FC Porto tem uma dimensão distinta do Boavista neste momento. E temos de respeitar. É difícil chegar a esses patamares e dimensões. Nós, provavelmente, podíamos ter estado noutro patamar, mas é o que é. Tentamos corrigir", explicou.