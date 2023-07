Vítor Murta sobre Onyemaechi: «Não houve sequer abordagem do FC Porto»

Vítor Murta desmente categoricamente que Bruno Onyemaechi já seja jogador do FC Porto, conforme hoje veio a público. Em declarações a Record, o presidente do Boavista deixa até a garantia que nunca houve sequer alguma abordagem dos dragões pelo defesa-esquerdo que na época passada chegou ao Bessa emprestado pelo Feirense, concluindo a temporada com 33 jogos, dois golos e duas assistências.Entretanto, os axadrezados já acionaram a cláusula de compra do passe do nigeriano, mas o líder do clube do Bessa é categórico quanto a um eventual processo negocial que esteja a decorrer com os dragões, juntando até o facto de não ter havido também interesse do FC Porto sobre outro qualquer jogador do plantel de Petit."Essa notícia é completamente falsa. Aliás, nem sequer houve uma abordagem por parte do FC Porto relativamente ao Bruno Onyemaechi ou a qualquer outro jogador do Boavista", garante Vítor Murta.