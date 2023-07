O defesa esquerdo Tiago Dias é o primeiro reforço do Casa Pia para a próxima temporada, oriundo do Feirense, da Liga SABSEG, anunciou hoje o conjunto da Liga Bwin, através das redes sociais.O futebolista, de 25 anos, reforça os 'gansos' após duas épocas ao serviço do Feirense, sendo que, na derradeira, realizou um total de 39 partidas, com três tentos apontados.

Com formação dividida entre Sporting e Benfica, Tiago Dias passou ainda pelo AC Milan numa experiência de um ano em Itália, voltando depois a Portugal para representar a equipa secundária do Sporting de Braga, a equipa sub-23 do Famalicão e o Olhanense.

O Casa Pia já tinha oficializado as saídas do guarda-redes João Bravim, do defesa Léo Bolgado e dos médios Cuca e Afonso Taira, enquanto renovou com o guardião Ricardo Batista, os centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic e o centrocampista Ângelo Neto.

A turma lisboeta, liderada pelo treinador Filipe Martins, concluiu a época de regresso ao principal escalão do futebol português, 83 anos depois da então única participação, na 10.ª posição, com um total de 41 pontos, tendo sido a 'sensação' da primeira volta.