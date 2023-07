Fernando Andrade ruma ao Casa Pia após terminar contrato com FC Porto

O avançado brasileiro Fernando Andrade foi este sábado anunciado como reforço do Casa Pia, depois de terminar o vínculo contratual que o ligou ao FC Porto durante cinco temporadas, mantendo-se na Liga Bwin.

Os gansos oficializaram a contratação através das redes sociais, em que o futebolista, de 30 anos, também se mostrou "honrado" pela oportunidade e pela confiança mostrada.

"Honrado por essa oportunidade e por confiarem no meu trabalho. Chego com foco e determinação para ajudar a equipa a ter os melhores resultados", afirmou o avançado, que na sexta-feira já se tinha despedido dos dragões, no derradeiro dia do contrato, realçando ter sido uma 'casa' onde aprendeu, cresceu e mudou a sua vida.

Fernando Andrade rumou ao FC Porto a meio da temporada 2018/19, oriundo do Santa Clara, tendo apontado três golos em 23 encontros com a camisola azul e branca e com várias cedências, aos turcos do Sivasspor e Caykur Rizespor e aos sauditas do Al-Fayha.

Em Portugal, representou também Santa Clara, Penafiel e Oriental, num percurso iniciado no Brasil, em São Caetano, Anápolis, Guarani e Rio Branco-SP, contando ainda com uma breve passagem pelo Japão, onde representou o Vissel Kobe.

O conjunto lisboeta iniciou na segunda-feira a pré-temporada, com exames médicos, tendo o primeiro treino ocorrido na quinta-feira, com vista à preparação para mais uma época na elite do futebol português, após subir e terminar no 10.º posto em 2022/23.

Para esta época, o Casa Pia anunciou as contratações do defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel) e do defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), enquanto renovou contrato com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto.

Por outro lado, abandonaram o clube, em fim de contrato, o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira.