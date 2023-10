Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André Geraldes e Vasco Fernandes são os únicos jogadores do Casa Pia que já pontuaram na Luz Defesa direito e o central jogaram pelo V. Setúbal no empate (1-1) na 2.ª jornada da época 2016/17. Nenhum dos atuais elementos do plantel ganhou ou marcou em casa do Benfica





• Foto: Casa Pia