Casa Pia chega a acordo com Athletico Paranaense para fim do empréstimo de Jajá

O Casa Pia chegou a acordo com os brasileiros do Athletico Paranaense para o término da cedência do extremo Jajá, que ingressou nos lisboetas no início da temporada, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga Betclic.

"O Casa Pia e o Athletico Paranaense chegaram a acordo para o fim do empréstimo de Jajá. Obrigado, Jajá! Ganso hoje, ganso para sempre", escreveram os casapianos.

O avançado, de 22 anos, efetuou um total de 14 encontros ao serviço do Casa Pia, com 518 minutos contabilizados e sem qualquer golo apontado, depois de uma experiência inicial no futebol europeu ao serviço dos russos do Torpedo, na derradeira temporada.

No Brasil, Jajá estreou-se como sénior a representar o Athletico Paranaense, contando ainda no currículo com passagens, a título de empréstimo, pelos clubes CRB e Cruzeiro.

Esta é a terceira saída do plantel dos gansos no mercado de inverno, depois do defesa central e capitão Vasco Fernandes, que rumou ao Chaves, e do extremo Artur Serobyan, que também acabou de forma precoce a cedência do Ararat-Armenia.

Por outro lado, o Casa Pia já registou cinco entradas no plantel orientado por Pedro Moreira: o guarda-redes Daniel Azevedo (ex-Belenenses), o lateral esquerdo francês Fahem Benaissa (ex-Villefranche), o médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund) e os extremos Nuno Moreira (ex-Vizela) e Rúben Lameiras (ex-Desportivo de Chaves).

O Casa Pia, que saiu goleado da visita ao líder Sporting, por 8-0, na derradeira jornada, ocupa provisoriamente o 13.º posto da Liga Betclic, com 19 pontos, e recebe na 20.ª ronda o Boavista, 12.º, com 20, na segunda-feira, às 20h15, no Estádio Municipal de Rio Maior