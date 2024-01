Casa Pia devolve Artur Serobyan

O Casa Pia deu por terminado o empréstimo de Artur Serobyan e anunciou que o jogador regressa ao Ararat.

O extremo de 20 anos, que levava cinco jogos e dois golos na Arménia antes de chegar a Pina Manique, fez quatro jogos pelos gansos. Atuou 6' no nulo caseiro com o V. Guimarães e foi titular nas restantes três partidas: na vitória por 2-1 com o Nacional, para a Taça da Liga, jogou 75'; na derrota em casa com o E. Amadora por 1-0 saiu aos 58'; e fez os 90' no triunfo por 2-0 sobre o Rabo de Peixe, para a Taça de Portugal, a 21 de outubro.

Artur Serobyan não voltou a jogar pelo Casa Pia e regressa agora à procedência, ou seja, ao Ararat.