CEO do Casa Pia deixa reflexão: «Clubes portugueses gastaram 190,5 M€, mas só 24 M€ entre si»

Tiago Lopes, CEO do Casa Pia, aproveitou a rede social Linkedin para deixar uma reflexão sobre o futebol português. Aproveitando a participação no Thinking Football Summit, o dirigente olhou para o mercado interno e para as poucas transações existentes entre clubes portugueses."Penso ser pertinente refletir no contexto português, já que muitas vezes apelamos a um produto mais forte. Este verão, os clubes portugueses no seu conjunto gastaram 190,53 M€ em transferências, mas apenas 24,07 M€ foram gastos em transações entre clubes portugueses. A maioria do dinheiro foi direcionado a clubes estrangeiros, o que reforçou esses competidores. Este fluxo de capital mina a competitividade entre clubes portugueses e sugere que pode haver oportunidades para esses clubes procurarem mais talento no mercado interno antes de avançarem para mercados externos", escreveu Tiago Lopes.