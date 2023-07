Diogo Boa Alma explica aposta em Fernando Andrade: «Precisa de jogar novamente e de se relançar»

Diogo Boa Alma, diretor desportivo do Casa Pia, foi alvo de várias questões sobre o mercado dos gansos nesta pré-temporada. Até ao momento, já são cinco reforços oficializados, um deles o avançado Fernando Andrade, que rescindiu com o FC Porto para se juntar ao emblema de Pina Manique. O dirigente, que bem o conhece já desde os tempos de Santa Clara, revelou que o brasileiro aceitou o projeto para relançar a carreira depois de algumas lesões que o atrapalharam."O Fernando é um excelente jogador que já provou toda a sua qualidade no campeonato português. Teve uma transferência há uns anos para o FC Porto, jogou, foi muito importante inclusive nas competições europeias e tem uma trajetória muito boa no futebol português. É um jogador com o qual tenho uma ligação muito forte e que acreditou no projeto do Casa Pia. Precisa de jogar novamente e de se relançar para que demonstre a sua qualidade, porque nos últimos anos teve problemas com lesões", realçou também em conversa com os jornalistas em Pina Manique, em mais um dia de trabalhos.Quanto a Leonardo Lelo, confirmou o interesse de clubes portugueses e estrangeiros em contratar o lateral esquerdo, mas... sem levantar o véu: "Há muitas propostas e muito interesse em cima da mesa por um jogador que fez uma grande temporada e tem vindo num trajeto muito bom. Esteve agora também a representar a Seleção Nacional no Europeu de sub-21 e é um jogador muito pretendido. Há muitas sondagens nacionais e do estrangeiro, mas neste momento é do Casa Pia.""Godwin? Sabíamos que estes dois jogadores, à semelhança de outros que fizeram uma boa temporada, iam ser pretendidos neste mercado que ainda agora começou. Estamos a falar de ainda mais dois meses até ao fecho do mercado e sabemos que são dois jogadores com muito assédio e que poderão vir a deixar o Casa Pia, mas neste momento são nossos jogadores", reforçou.Considerando Rafael Camacho um "jogador interessante" e assegurando que há várias possibilidades em aberto, Boa Alma falou sobre a abordagem ao mercado. "Temos de ser cada vez mais criativos em Portugal. Os clubes portugueses não têm a capacidade financeira de outros clubes, há ligas muito mais importantes em termos financeiros e temos de antecipar, ver mercados alternativos. A prospeção neste momento é global no mundo do futebol e o Casa Pia não foge à regra", disse, assumindo que também procura jogadores com passado em bons clubes."Ter jogadores com passado em seleções jovens é importante. Temos jogadores com uma boa formação, com um bom trajeto, mas sobretudo que ainda têm fome e querem provar o seu valor ao mais alto nível, querem dar mais um passo na sua carreira e têm condições para o fazer. Também somos um clube em crescimento, em fase de afirmação, e a maioria dos nossos jogadores também está numa fase de maturação das suas carreiras", finalizou o diretor desportivo, que espera também que esta seja a última época em que o Casa Pia joga fora de Pina Manique.