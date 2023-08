Diogo Pinto oficializado no Olimpija Ljubljana a duas horas do jogo com o Sporting

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija)

É oficial! Tal como Record noticiou,. Depois de uma temporada no Casa Pia, o médio rubricou agora um contrato válido até 2026. Para já, ainda não são conhecidos os valores envolvidos no negócio, mas, ao que tudo indica, o emblema lisboeta terá recebido uma compensação financeira para libertar o jogador, uma vez que este tinha mais um ano de contrato.O campeão esloveno, agora treinado por João Henriques, conta assim com um elemento importante nas suas fileiras. No entanto, este anúncio torna-se algo curioso, uma vez que foi feito duas horas antes do pontapé de saída no encontro entre o Casa Pia e o Sporting. O médio já se encontra na Eslovénia, pelo que não integra a ficha de jogo.