Fernando Andrade: «Mostrámos que vamos dar luta neste campeonato»

Apesar da derrota (2-1) frente ao Sporting, Fernando Andrade mostrou-se orgulhoso da exibição do Casa Pia, num jogo em que diz ter ficado "um sentimento amargo pelo resultado"."Há que agradecer a Deus por ter voltado a jogar depois de tanto tempo de fora. Fica um sentimento amargo pelo resultado. Mas tenho orgulho na equipa. Mostrámos que vamos dar luta neste campeonato e podíamos ter saído daqui com um ponto", referiu o ex-FC Porto à Sport TV."É difícil entrar e sofrer um golo logo aos 2 minutos. Mas a equipa esteve concentrada, soubemos levar o Sporting para o nosso jogo e controlámos alguns momentos do Sporting. Temos de estar orgulhosos do jogo que fizemos. Não podemos estar de cabeça baixa depois deste jogo. Posso prometer muita dedicação e muita entrega aos adeptos", destacou.