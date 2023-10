Fernando Varela e o empate na Luz: «Tivemos a sorte de ver o jogo com a Real Sociedad...»

Fernando Varela, central do Casa Pia, explicou que para o empate (1-1) dos gansos no Estádio da Luz muito contribuiu a preparação efetuada, na qual esteve incluída a visualização da derrota do Benfica na Champions."É um ponto importante. Preparámos bem a semana. Tivemos a sorte de ver o jogo do Benfica com a Real Sociedad, para tirar ilações. Sabíamos que não temos o poderio da Real Sociedad, mas que se conseguíssemos nos momentos certos tirar a bola, que podíamos fazer mossa. Foi o que fizemos. tentámos aguentar o máximo, sair em transições rápidas e numa bola longa fazer o golo", apontou o jogador, em declarações á BTV, tendo vincado que o grupo não pode descansar à sombra do empate com o campeão nacional:"Este jogo foi bom, mas se olharmos só para este jogo e esquecermos o resto, vamos ter problemas. Foi bom o que fizemos aqui, mas ainda vem jogos do nosso campeoanto. Aí temos de ser fortes. Jogos como este são bons para nos darem motivação, mas temos de ser fortes é contra equipas do nosso campeonato. Aí é que teremos de ser uma verdadeira equipa".