Filipe Martins: «Campeonato muito mais competitivo do que no ano passado»

O treinador do Casa Pia avaliou este sábado que a Liga Betclic 2023/24 é "muito mais competitiva" do que no ano anterior, antevendo dificuldades na deslocação ao Arouca, pela quinta jornada da competição.

"Prevejo que não será nada fácil nesses campos em que vamos atuar. Quer seja em casa, quer seja fora, são adversários muito fortes, acho este campeonato muito mais competitivo do que no ano passado, sinceramente. Portanto, vejo o ponto conquistado no Bessa [diante do Boavista] como algo de positivo", afirmou Filipe Martins, na antevisão à partida da quinta jornada, frente ao Arouca.

Filipe Martins espera enfrentar essa deslocação a Norte com uma equipa ambiciosa, capaz de enfrentar um oponente que considera "muito competente".

"Podemos ser cada vez mais bem organizados e coletivamente mais fortes e é com esse sentido de estar a fazer as coisas bem que vamos a Arouca, com o objetivo de trazer os três pontos, contra uma equipa muito competente e competitiva", adiantou.

Filipe Martins considerou o cenário de pausa competitiva como "positivo", olhando a que o emblema de Pina Manique regista apenas uma derrota em jogos oficiais e pôde integrar os seus novos jogadores no seu processo para reforçarem a equipa nos próximos jogos.

"No nosso cenário real [apenas uma derrota, frente ao Sporting], na minha opinião foi positiva esta paragem, porque deu para integrar novos jogadores, que chegaram e ainda não tinham tido, por uma razão ou por outra, a possibilidade de jogar tanto ou de ter os minutos que gostaríamos e por isso foi bastante positivo", avaliou.

O treinador do Casa Pia comentou a saída do avançado Saviour Godwin, já após o encerramento do mercado em Portugal, que reconheceu que há algum tempo era tida como dado adquirido.

"A saída do Godwin já estava há muito prevista pela nossa parte, vínhamos recebendo propostas em sequência e a administração apenas estava à espera dos melhores timing e proposta para que ele saísse", explicou o técnico dos 'gansos'.

Filipe Martins garantiu ainda que a sucessão de Godwin estava há muito a ser preparada e anunciou os brasileiros Jajá e Fernando Andrade como as alternativas imediatas, com uma convicção: "O Jajá e o Fernando podem, neste momento, ocupar o lugar do Godwin, com características diferentes, mas acreditando que vamos reinventar-nos enquanto equipa".

O Casa Pia, nono classificado, com cinco pontos, visita o Arouca, oitavo, com seis,, em jogo que se realiza no domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.