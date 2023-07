Filipe Martins e o alegado interesse do Casa Pia em Rafael Camacho: «É completamente inacessível»

Numa altura em que a pré-época já arrancou e o mercado de transferências também mexe a todo o momento, o Casa Pia não foge à regra e, apesar de já ter garantido cinco reforços – André Geraldes, Tiago Dias, Rafael Brito, Fernando Andrade e Gaizka Larrazabal –, ainda está à procura de mais alguns. Um deles poderia ser Rafael Camacho, extremo de 23 anos do Sporting que na última temporada esteve emprestado aos gregos do Aris. Filipe Martins, técnico dos gansos, admitiu que gostaria de poder contar com o jogador, mas não cria quaisquer ilusões."Nesta altura do mercado fala-se de muita gente... É um jogador que neste momento é completamente inacessível ao projeto do Casa Pia. É dos mais bem pagos do Sporting e sendo jogador do Sporting, vamos ver o que o futuro nos dá. Conheço-o há bastante tempo, mal seria se não o conhecesse. É um jogador que gostaríamos de ter, mas neste momento é completamente ilusório estarmos a falar no nome do Rafael", garantiu, minutos antes de um treino aberto aos jornalistas em Pina Manique, abordando também as situações de Lelo e Godwin, dois dos jogadores mais cobiçados do plantel."Como treinador tenho de estar preparado para perder qualquer jogador. É óbvio que quero ter sempre os melhores, mas também tenho de perceber que estou ao serviço de uma instituição e de um clube que tem de cumprir os seus compromissos. Tal como os outros clubes, depende também de fazer algumas vendas e de ter receitas para poder honrar esses tais compromissos. Estamos perfeitamente preparados para perder esses e outros jogadores que possam ter mercado, porque como é óbvio também temos sempre alternativas na nossa cabeça", frisou.De resto, Filipe Martins desvendou uma das dúvidas em torno da contratação de Gaizka Larrazabal. O espanhol de 25 anos, que chegou do Saragoça, é extremo de origem... mas irá batalhar com André Geraldes por um lugar na lateral direita: "Muitos de vós têm contado com o Larrazabal para extremo, mas ele vem para disputar uma vaga no lado direito da defesa com o André Geraldes. É um jogador que apesar de ser extremo de origem, acreditamos que possa se adaptar bastante bem àquela posição. Na frente temos neste momento três extremos e há possibilidade de poder entrar um quarto."Nos trabalhos desta sexta-feira, não estiveram presentes Leonardo Lelo e Yuki Soma, que só se juntarão ao grupo daqui a uns dias por terem representado as respetivas seleções, além de Kunimoto e Yan Eteki, autorizados a chegar mais tarde. Sete jogadores das camadas jovens estiveram na sessão, com o trio Ângelo Neto, Fernando Andrade e Rafael Martins a fazer tarbalho condicionado. Já Rafael Brito ficou no ginásio. O técnico de 45 anos assegurou que está satisfeito com a equipa que tem neste momento, não esconde que está à espera de mais contratações."Estou confiante com os jogadores que temos, mas também temos a noção de que ainda faltam chegar algumas peças para completar este 'puzzle'. Acreditamos que vamos ter novamente uma equipa com bastante qualidade, que vai honrar os pergaminhos do Casa Pia e atingir os objetivos propostos, mas não posso esconder que neste momento ainda faltam chegar algumas peças, apesar de que aqueles que chegaram trouxeram qualidade", rematou, voltando a vincar que o objetivo do Casa Pia será assegurar a permanência "sem sobressaltos" e consolidar o 10º lugar alcançado em 2022/23.A terminar, Filipe Martins abordou o facto de jogar em Rio Maior, que não servirá como desculpa. "Não vejo isso como desvantagem. Há a desvantagem da distância apenas e só, porque poderemos ter menos apoio, mas se formos a ver praticamente toda a gente treina num sítio e joga noutro, não será por aí. Será um bocadinho mais incómodo do que jogarmos no Jamor, mas só tem que funcionar como gasolina para nos transcendermos e sermos cada vez mais fortes", concluiu.