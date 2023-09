Filipe Martins e o empate com o V. Guimarães: «Resultado ajusta-se ao que aconteceu»

Filipe Martins reconheceu que o 0-0 frente ao V. Guimarães reflete o que se passou. "Pelo encaixe de sistema, já tinha tendência a ser um jogo muito encaixado e apertado. E foi muito isso Só houve oportunidades de golo quando houve transições e desequilíbrios. Só aí apareceram lances de golo. Acima de tudo, porque foram duas equipas muito organizadas Na primeira parte, podíamos ter capitalizado melhor os momentos em que nos libertámos da pressão do Vitória. O plantel foi construído para as competições europeias e tem condições muito boas para fazer uma excelente equips. Fomos muito competentes no processo defensivo. Não houve oportunidades flagrantes", disse o treinador do Casa Pia.

E acrescentou: "Foi um jogo que poderia ter tido golos, mas o resultado ajusta-se ao que aconteceu. Não houve nenhuma equipa que se superiorizasse à outra. Sabíamos que num jogo tão encaixado como este, se houvesse um erro podia descambar. Sempre que houve desequilíbrios, foi nessa altura que houve mais momentos de transição e as melhores oportunidades de golo. E podíamos ter feito um bocadinho melhor nesse aspeto. Queremos sempre, até ao último segundo, ganhar o jogo. As nossas alterações foram nesse sentido. A minha ideia foi sempre ir em busca da vitória".