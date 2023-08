Filipe Martins: «Estamos aqui para disputar pontos e não para perder por poucos»

Filipe Martins considerou injusta a derrota do Casa Pia diante do Sporting, num jogo que ficou marcado pelo golo mal validado a Paulinho . Apesar de não se ter alongado muito sobre o assunto no final do jogo, o técnico dos gansos referiu que "são coisas que não deviam acontecer"."Acho que houve um erro técnico. Já foi assumido por alguém responsável, mas nunca falei da arbitragem e não vou falar agora. São coisas que não deviam acontecer, mas vamos falar sobre o jogo que é o mais importante", começou por dizer Filipe Martins à Sport TV."Sabíamos que íamos jogar com uma equipa muito forte e que tínhamos de ser muito organizados e atrevidos. Sempre que conseguimos saltar na pressão criámos algumas bolhas de pressão bem feitas, mas sabíamos que tinham jogadores rápidos e poderosos na frente. Com Paulinho próximo de Gyökeres, mas mais em apoio, criou-nos dificuldades no que previamos. Prevemos que Pote caísse no corredor e aconteceu. Paulinho explorou o espaço interior. Acertámos e na 2.ª parte fizemos um jogo fantástico, fomos corajosos porque sabíamos que ou recolhíamos ou íamos pressionar mais alto.""Estamos aqui para disputar pontos e não para perder por poucos. Precisávamos pelo menos do empate e achei que podíamos ficar mais agressivos. O Sporting não conseguiu controlar-nos na 2.ª parte. Conseguimos ter bola e pareceu-me que podíamos arriscar um bocado. Manter o Neto no meio-campo e tentar que o Rafa [Martins] baixasse quando não tínhamos bola e se juntasse ao Felippe Cardoso quando a tínhamos. Os meus jogadores estão de parabéns e acho que o empate era o resultado justo. Acima de tudo, quero levar a imagem que a equipa criou, porque é aquilo que quero da equipa do Casa Pia.""Delineámos bem a estratégia para a 1.ª parte e, ao intervalo, delineámos a estratégia para a 2.ª parte, mediante o jogo. Tínhamos um plano A e um plano B. Nunca é bom sofrermos um golo. O primeiro apareceu quando já nos tínhamos acercado da baliza do Sporting uma ou duas vezes. O segundo golo surge pouco depois de termos feito o empate. Talvez tivéssemos criado mais perigo se o jogo continuasse empatado. Quero levar uma imagem muito positiva da nossa equipa e dar os parabéns a todos os que trabalharam até à ultima para que tudo estivesse muito bonito. Tenho muito orgulho do que a administração, os funcionários do clube e até os adeptos fizeram para que tudo estivesse perfeito para conseguirmos os nossos objetivos", referiu, deixando ainda uma palavra ao adepto que se sentiu mal durante o encontro: "Espero que recupere o mais rápido possível e que não tenha sido nada de grave, em nome de toda a equipa do Casa Pia."