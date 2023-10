Filipe Martins: «Houve um desentendimento entre Vasco Fernandes e Felippe no treino»

No final do encontro com o Rabo de Peixe, que o Casa Pia venceu por 2-0, o técnico Filipe Martins comentou o caso de Vasco Fernandes, confirmando a existência de um desentendimento entre o defesa e o Felippe Cardoso."Vou dizer, muito claramente, aquilo que é a verdade. Já li a notícia. É uma meia verdade: houve um desentendimento entre o Vasco e o Felippe no treino, mas posso garantir-vos que esta situação não tem nada a ver com esse caso de indisciplina, se é que foi um caso, pois não foi bem isso", começou por esclarecer o treinador dos gansos, elucidando: "Eu estive a semana passada ausente dos treinos, pois estive no curso de treinadores, e na semana em que cheguei, esta, tive uma reunião com o Vasco e disse-lhe, olhos nos olhos, que não tinha gostado daquilo que foi o rendimento dele nos últimos dois jogos, rendimento desportivo, ok? E uma outra coisa que ele podia melhorar, na condução do grupo. Não há aqui nada escondido: disse ao Vasco que queria ver outras coisas na equipa, queria experimentar o Zolotic no meio, queria ver também o Duplexe em competição, o João Nunes também tem vindo a trabalhar muito bem, e achei que seria justo dar uma oportunidade a outros jogadores. Agora, é completamente falso que haja um caso disciplinar e que ele esteja afastado. É mentira: ele treinou esta semana toda, e bem. Com a mesma frontalidade que lhe disse a ele que queria ver outras opções e comuniquei-lhe que ele não iria ser convocado, também com a mesma naturalidade, de hoje para amanhã, se eu sentir que o Vasco é útil dentro do campo, vai voltar à equipa. Agora, não há aqui um caso disciplinar, longe disso, há sim uma conversa muito franca entre o treinador e o jogador, que acima de tudo não gostou do rendimento dos últimos jogos. Ele não está afastado, não há processo disciplinar nenhum, isso é tudo mentira. Há claramente uma posição da minha parte, que tem tudo mais de técnico-táctico do que propriamente de disciplinar, mas é uma situação que alguns pormenores ficam para mim e para o Vasco. O grupo está dentro daquilo que é a comunicação "limpa" deste assunto, portanto não vamos enfatizar muito. Há esta situação, mas não tem a ver com processos disciplinares, não está afastado do grupo. No primeiro dia da semana vai estar connosco. Não posso dizer que é mentira, pois iria estar a ser mentiroso, acerca daquilo que foi o caso do Filipe que foi noticiado e, na minha opinião, num timing um bocadinho deselegante. Mas estamos aqui para dizer a verdade, como é apanágio nesta casa, e eu para assumir as minhas posições enquanto treinador."Entretanto, também o Casa Pia emitiu um comunicado sobre o assunto, frisando que "não existe qualquer desentendimento entre Vasco Fernandes e Felippe Cardoso ou entre estes e Filipe Martins" e "nenhum dos visados foi afastado ou submetido a qualquer processo disciplinar"."Em virtude da publicação de notícia sobre os nossos atletas Vasco Fernandes, Felippe Cardoso e o nosso treinador Filipe Martins, sentimo-nos na necessidade de prestar esclarecimento para repor a verdade.Não existe qualquer desentendimento entre Vasco Fernandes e Felipe Cardoso ou entre estes e Filipe Martins.Importa esclarecer que nenhum dos visados foi afastado ou submetido a qualquer processo disciplinar e existiu uma participação total nos trabalhos da semana com o mesmo empenho e profissionalismo de sempre.Lamentamos profundamente que a falta de rigor na divulgação das informações tenha levado à divulgação de mentiras. O timing da divulgação, poucos minutos antes de um compromisso importante, também nos leva a questionar a integridade e os objetivos de tal notícia.Salientamos que não houve qualquer contacto prévio da parte do jornalista, eliminando assim qualquer possibilidade de contraditório.Esperamos que o jornal Record também publique estas informações para que seja reposta a verdade."