Filipe Martins: «Na semana passada não éramos os piores nem esta semana somos os melhores»

O Casa Pia empatou este sábado com o Benficano Estádio da Luz em jogo a contar para a 9.ª jornada da Liga Betclic. No final do jogo, Filipe Martins falou à BTV na ‘flash interview’."Um jogo onde sabíamos que tínhamos de ser muito competentes para podermos levar pontos daqui. Não acreditávamos que o Benfica estivesse assim tão mal como as pessoas faziam crer. Sempre dissemos isso e tínhamos essa noção. À exceção dos últimos 15 minutos de cada parte, onde o Benfica com bola nos conseguiu desgastar e começou a encontrar alguns espaços, acho que principalmente nessa meia hora de cada parte estivemos muito bem. Depois, quando partimos um pouco o jogo, tivemos mais dificuldade e acho que foi aí que se acentuou um pouco mais o domínio do Benfica. Fomos uma equipa muito competente. Acho que só uma equipa muito competente e com muita personalidade é que podia hoje levar pontos daqui e contra uma equipa que queria dar a volta ao último jogo. Fomos muito corajosos mesmo indo para o intervalo em desvantagem. Não nos desorganizámos. Continuámos a acreditar naquilo que estávamos a fazer. Sabíamos que se conseguíssemos ter bola iríamos ter mais vantagem. Foi essa qualidade que tivemos. Aos poucos e poucos fomos criando situações. Podíamos ter feito golo noutras transições. Agora na parte final não escondo que tivemos uma pontinha de sorte, mas acho que foi muito merecida"."Voltámos aos pontos. Vínhamos de duas derrotas e não marcávamos há 3 jogos. Podíamos ter marcado mais com o penálti. Criámos mais situações do que nos últimos jogos e isso para nós é sinal evidente de que estamos a melhorar no aspeto ofensivo. Nunca arranjámos desculpas como também agora não vamos achar que por termos empatado no Estádio da Luz vamos relaxar. Amanhã voltamos a trabalhar. Quarta-feira temos apuramento para a final four da Taça da Liga com o Sp. Braga. Temos de recuperar bem estes jogadores, que trabalharam muito hoje e que foram obrigados a correr bastante, para chegarmos a Braga competitivos e depois pensar no próximo. Agora é desfrutar deste ponto porque nem todas as equipas têm esta facilidade. Nunca tinha pontuado na Luz. É um passo. É uma prova de que temos qualidade, mas não podemos relaxar nem achar que somos os melhores. Na semana passada não éramos os piores nem esta semana somos os melhores".