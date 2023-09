Godwin a caminho da Arábia Saudita por transferência recorde de 2,5 M€

Saviour Godwin está a caminho da Arábia Saudita e o Casa Pia deverá fechar o negócio ainda hoje, sabe. A SAD do Casa Pia dirigida por Tiago Lopes bate o recorde de transferências com esta operação, arrecadando 2,5 M€ pelo internacional nigeriano que terminava contrato no final da época.O extremo de 27 anos está prestes a chegar a acordo com o Al Akhdoud, orientado pelo técnico português Jorge Mendonça e terá à sua espera um contrato que lhe vale um milhão de euros anuais.Para além de clubes sauditas, chegaram propostas pelo avançado de emblemas de Rússia e Turquia, mas será mesmo para o Médio Oriente que vai rumar o nigeriano, que termina contrato com os gansos no próximo verão.Recorde-se que Godwin chegou ao Casa Pia em 2020 e na época seguinte foi um dos principais responsáveis pela subida dos gansos à Liga Betclic, com 10 golos em 29 jogos. Esta temporada soma um golo e uma assistência em seis encontros pela equipa de Filipe Martins.