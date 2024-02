Gonçalo Santos: «A estreia não podia ter sido melhor»

O Casa Pia venceu este domingo o Aroucaem jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, Gonçalo Santos, que se estreou no comando técnico dos gansos, mostrou-se satisfeito pelo triunfo."Há muito tempo que, enquanto jogador, pensava e imaginava que um dia poderia ser treinador. Cheguei à elite do futebol português e se algum dia sonhamos com estreias perfeitas, penso que esta não podia ser melhor", começou por dizer o treinador do Casa Pia.Depois, deixou elogios ao adversário: "Contra uma grande equipa, que vinha de quatro vitórias consecutivas, a última delas frente a um candidato ao título. Uma equipa muito bem orientada, com uma boa dinâmica de jogo e com muita confiança, o que faz toda a diferença no futebol".Gonçalo Santos fez ainda a análise ao jogo: "A partir desta vitória, a nossa equipa também vai ser muito mais confiante e vai conseguir ser muito melhor. A nossa estratégia passava muito por, em alguns momentos, sermos muito pressionantes. Sabíamos que o Arouca tinha muita qualidade, com dois avançados muito fortes e sempre a tirar a profundidade. Em alguns momentos da primeira parte, conseguimos fazê-los sentirem-se desconfortáveis. O calor também não ajudou. Tivemos menos bola e, quando a ganhamos, temos menos oxigénio. Depois vem a crença, o querer muito mudar esta situação e foi isso que senti esta semana. Temos um grupo muito aguerrido e trabalhador. Tive a sorte de ser o escolhido neste momento e de conseguir a vitória".O treinador do Casa Pia explicou também a utilização de três centrais: "Era um objetivo dar mais segurança e preparar melhor a transição defensiva. O Arouca é muito forte na transição ofensiva. A equipa está muito bem trabalhada nos dois momentos de transição e reconheço esse trabalho tanto ao mister Filipe Martins como ao mister Pedro Moreira, a quem deixo uma palavra de gratidão".Por fim, Gonçalo Santos afirmou que o objetivo do Casa Pia é garantir a manutenção: "O primeiro objetivo, e é desde sempre, é a manutenção. Sabíamos que ia ser difícil. Fazemos das dificuldades forças e é isso que este grupo guerreiro, de muito trabalho e entrega, merece. Principalmente eles merecem que o Casa Pia garanta a manutenção. Queremos a fazer a melhor classificação possível".