Jajá é reforço do Casa Pia e até já jogou

Oficial. Jajá é reforço do Casa Pia e até já se estreou no jogo de pré-temporada com o Benfica B (2-0) realizado na manhã deste sábado. O extremo, de 22 anos, fez a assistência para o segundo golo marcado por Godwin. O primeiro foi assinado por Rafael Martins.Jajá chega ao Casa Pia por empréstimo do Ath. Paranaense por uma temporada com opção de compra.O Casa Pia alinhou de início com: Lucas Paes, Vasco Fernandes, Zolo, João Nunes, Larrazabal, Diogo Pinto, Tiago Dias, Neto, Yuki, Felippe e Rafael Martins. Jogaram ainda: Varela, Lelo, Poloni, Pablo, Clayton, Beni, Isaac e Jajá.