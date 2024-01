Kiki aumenta soluções do Casa Pia para o jogo com o Sporting

Kiki Silva já trabalha totalmente integrado com o plantel e poderá ser opção para Pedro Moreira na visita a Alvalade. O extremo de 25 anos ainda não se estreou esta época, após a rotura do ligamento cruzado do joelho direito sofrida durante um treino, em março do ano passado, que obrigou a cirurgia e um longo período de recuperação. De resto, o técnico dos gansos tem o grupo na máxima força para defrontar o líder, ou seja, com o boletim clínico limpo e sem jogadores castigados.

Entretanto, o lateral Fahem Benaïssa já fez exames médicos e deve ser oficializado antes do jogo com o Sporting.