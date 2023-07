Lille tenta levar Leonardo Lelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O próprio Filipe Martins admitiu que está pronto para perder alguns dos jogadores mais influentes e isso pode estar prestes a acontecer. Leonardo Lelo, um dos principais ativos do plantel do Casa Pia, tem contrato até 2025, mas está de saída e o Lille, clube francês comandado pelo português Paulo Fonseca, ocupa a 'pole position' para levar o lateral esquerdo de 23 anos que esteve ao serviço de Portugal no Europeu de sub-21. Têm sido muitos os clubes a abordar o jogador e o Casa Pia, mas ainda não chegou nenhuma proposta concreta a Pina Manique. Recorde-se que o Lille já contratou em Portugal neste defeso: comprou Tiago Santos ao Estoril.