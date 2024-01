Neto: «Reação com tranquilidade»

O capitão Neto reconheceu "dificuldades" do Casa Pia na fase inicial, mas frisou "a reação com tranquilidade" por parte dos gansos para chegarem à vitória. "Começámos com alguns problemas, mas conseguimos reagir e sair com os três pontos, que era o mais importante", disse o médio de 32 anos, frisando: "O plantel adaptou-se facilmente às ideias do novo treinador".

Já Felippe Cardoso, distinguido com o prémio de homem do jogo pela Sport TV, não escondeu o momento de euforia proporcionado pelos dois golos apontados em Moreira de Cónegos. O avançado brasileiro vocacionou toda a alegria para um momento especial que a família atravessa. "Estou muito feliz. Quero mandar um beijo para a minha mulher, que está grávida, e para a minha filha", expressou o atacante de 25 anos .