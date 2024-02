Notícia Record: Gonçalo Santos é o novo treinador do Casa Pia

Gonçalo Santos é o novo técnico do Casa Pia. Os responsáveis pelo futebol profissional dos gansos comunicaram ao treinador residente que fica responsável pelo plantel depois da saída de Pedro Moreira.O novo técnico só será anunciado depois de Pedro Moreira assinar a rescisão de contrato, massabe que a decisão está tomada e esta foi a opção depois de Petit, ex-Boavista, ter rejeitado o convite do clube lisboeta.Gonçalo Santos, de 37 anos, tem apenas uma época de experiência como treinador principal. Na temporada passada orientou os juniores do Estoril e conseguiu qualificar a equipa para a fase de apuramento de campeão, sendo a única entre as equipas que lutavam pelo título que não pertencia a uma SAD. O bom trabalho na Amoreira levou o Casa Pia a convidá-lo, no verão passado, para treinador residente. Por isso, o técnico não acompanhou Filipe Martins quando este deixou o clube.