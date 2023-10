Notícia Record: Vasco Fernandes afastado do plantel do Casa Pia

Vasco Fernandes foi afastado do plantel do Casa Pia. A decisão caiu que nem uma bomba no balneário dos gansos e tudo começou com um desentendimento entre o capitão e o avançado Felippe Cardoso durante um treino desta semana. Na altura, para serenar os ânimos, Filipe Martins mandou o defesa para o balneário, mas o caso teve mesmo consequências mais drásticas.Após o conflito, o central foi alvo de um processo disciplinar imposto pelo clube e, inclusive, sabe, o técnico do emblema lisboeta já informou o grupo de que Vasco Fernandes dificilmente voltará a jogar esta temporada. Recorde-se que o Casa Pia defronta daqui a pouco o Rabo de Peixe (16h) e o capitão dos gansos já não viajou com a equipa para os Açores.