Nuno Moreira perto do Casa Pia

O extremo do Vizela Nuno Moreira, jogador formado no Sporting, está a um passo de assinar pelo Casa Pia. Segundoapurou, o entendimento entre os clubes pelo jogador de 24 anos é uma realidade e a mudança deverá ser oficializada nas próximas horas.Nuno Moreira estava em fim de contrato com os vizelenses, por quem jogou nas últimas duas temporadas e meia, depois de evidenciar-se pela equipa B dos leões. Este ano, marcou 2 golos e fez 3 assistências em todas as provas.