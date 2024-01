Oficial: Benaissa-Yahia é reforço do Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Casa Pia oficializou esta sexta-feira a contratação de Fahem Benaissa-Yahia, confirmando a notícia avançada por Record.



O lateral-esquerdo francês, de 21 anos, assinou um contrato de três épocas e meia, até junho de 2027. Os gansos pagaram uma verba a rondar os 100 mil euros ao Villefranche, da 3.ª divisão francesa, onde defesa, que tem também nacionalidade argelina, atuava desde o início da época - alinhou em 15 jogos, com 1 golo e duas assistências.



Depois de cumprir a formação no Stade de Reims B, Benaissa-Yahia representou ainda o SC Lyon. Benaissa-Yahia chega a Pina Manique para ser alternativa a Leonardo Lelo, habitual dono do lado esquerdo da defesa da equipa comandada por Pedro Moreira.





