Oficial: Rúben Lameiras deixa Chaves e assina pelo Casa Pia

O Casa Pia oficializou ao início da noite desta quinta-feira a contratação de Rúben Lameiras, confirmando desta forma a informação adiantada por Record a meio da tarde. O jogador, de 29 anos, desvinculou-se do Chaves para rumar aos gansos, clube com o qual assinou um vínculo válido por uma temporada e meia, ou seja, até junho de 2025

Rúben Lameiras estava ao serviço do Chaves desde agosto de 2023, tendo cumprido cinco jogos com a camisola azul-grená. Em solo português, passou antes pelo Vitória de Guimarães e pelo Famalicão. Além-fronteiras atuou, também, na Suécia, ao serviço do Atvidabergs, por empréstimo do Tottenham. O avançado lisboeta é a terceira contratação dos gansos no mercado de inverno, depois do médio norueguês Kevin Krygard (ex-Haugesund/Noruega) e do guarda-redes português Daniel Azevedo (ex-Belenenses).