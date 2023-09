O Casa Pia oficializou esta terça-feira a contratação do médio Telasco Segovia, a custo zero.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Casa Pia AC • Oficial (@casapiaac)

O internacional venezuelano, de 20 anos, chega a Pina Manique após ter rescindido contrato com os italianos da Sampdoria, confirmando-se a transferência avançado por. Telasco assina com os gansos por três temporadas, até junho de 2026. Como o nosso jornal também adiantou, o sul-americano tem vindo a trabalhar com o plantel às ordens do técnico Filipe Martins.Depois da oficialização, os casapianos divulgaram, em vídeo, uma mensagem do reforço dirigida aos adeptos: "Olá gansos! O meu nome é Telasco Segovia e este ano vamos voar juntos!"Telasco Segovia regista duas internacionalizações pela seleção da Venezuela. Foi formado completa no Deportivo Lara, do seu país, e na época passada rumou a Itália, onde alinhou apenas uma vez pela equipa principal da Sampdoria.