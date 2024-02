Notícia Record: Pedro Moreira deixa comando técnico do Casa Pia

Pedro Moreira já não é treinador do Casa Pia. O técnico de 48 anos não resistiu à onda de maus resultados da equipa e chegou esta segunda-feira a acordo para deixar o cargo.Os responsáveis pelo futebol do Casa Pia estão já a tratar do sucessor, que deverá ser conhecido nos próximos dias.Pedro Moreira orientou os gansos em 10 jogos da Liga Betclic, conseguindo 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas, com um saldo de 11 golos marcados e 22 sofridos. A última vitória foi em Moreira de Cónegos, seguindo-se quatro derrotas e um empate.