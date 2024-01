Pedro Moreira: «É um dia para lembrar, não para esquecer»

Pedro Moreira falou num "dia duro" para o Casa Pia, que foi goleado (8-0) pelo Sporting em Alvalade, frisando que é preciso fazer muito mais daqui para a frente."Um dia duro para nós, difícil. Não conseguimos ser competitivos. Tivemos a primeira ocasião do jogo, não aproveitámos e a partir daí... é um dia para lembrar, não para esquecer. Essencialmente é uma vitória justa com o Sporting a ser muito mais forte do que nós. Temos de criar uma imagem e identidade diferentes daqui para a frente", começou por dizer o treinador dos gansos à Sport TV."Não, os comportamentos foram muito similares ao do jogo anterior mas tivemos dificuldades em duelos individuais. Esta equipa vale mais e vai dar essa imagem já no próximo jogo, contra o Boavista.""Esperar para ver na próxima semana. Prometemos trabalho, assumo as responsabilidades mas espero assumir na próxima semana com um resultado e imagem diferentes. Não fomos competitivos quando devíamos ter sido. É uma semana importante para trabalhar forte e ultrapassar isto."