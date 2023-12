Pedro Moreira: «Era um jogo difícil contra uma equipa ferida no seu orgulho»

Pedro Moreira lamentou o começo difícil de jogo do Casa Pia no Dragão, dando mérito à estratégia do FC Porto, que acabou por vencer por 3-1 esta partida."Era um jogo difícil contra uma equipa ferida no seu orgulho. Entraram fortes e tivemos algumas dificuldades em assumir a bola, muito devido à pressão do FC Porto. Uma opção do Sérgio Conceição criou-nos dificuldades iniciais e demorámos a adaptar-nos. Quando conseguimos, o jogo equilibrou-se. A equipa noutros momentos mostrou personalidade e alguns pontos que queremos incutir mas temos de ser mais competitivos", disse o treinador dos gansos à Sport TV."Sim. Não é uma equipa que sofra muitos golos de bola parada, mas não fomos competentes naquele momento.""Esperamos uma equipa com trabalho e dedicação. Este nosso primeiro golo sofrido aqui tem a ver com receio em assumir ainda, mas sou eu quem insiste nisso e assumo o erro. Mas penso que é assim que a equipa irá crescer. O que prometo é muito trabalho e fazer o melhor possível, sendo empenhados e combativos."