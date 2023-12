Pedro Moreira: «Houve momentos em que o Sp. Braga encostou o Benfica às cordas»

O Casa Pia (1.º) recebe o Sp. Braga (4.º) no sábado, às 18 horas, para a 15.ª jornada da Liga Betclic. Na antevisão à partida, o treinador dos casapianos, Pedro Moreira, garantiu que a sua equipa vai tentar um resultado positivo, mas lembrou e alertou para a enorme qualidade da formação minhota.





"Vamos à procura de um bom resultado com ambição e organização, num jogo contra uma equipa forte, com potencial enorme e que está a fazer uma época excelente. Uma equipa com a imagem de marca do seu treinador, o que tem feito esta época e na última tem muito a ver com isso", começou por referir o técnico de 48 anos, lembrando em seguida o Sp. Braga-Benfica (0-1) da jornada passada e a exibição do conjunto de Artur Jorge."Além dos bons resultados, um dos pontos-chave é o modo como é capaz em termos ofensivos, como cria dificuldades. Analisámos e vimos, por exemplo, no último jogo com o Benfica, que é uma equipa de referência, houve momentos em que o Sp. Braga encostou o Benfica às cordas e criou enormes dificuldades", analisou, fazendo questão de frisar: "Com aquilo que sentimos esta semana, de positividade, vamos à procura de um bom resultado.""Com o trabalho, as ideias vão sendo mais adquiridas. Vamos atrás de um objetivo, aquilo que queremos da nossa época, o que pretendemos semana a semana e com a criação de uma identidade de equipa que andamos à procura. Há muita conversa sobre o sistema e sobre a alteração do sistema que por exemplo fizemos no último jogo, mas essencialmente é uma criação de dinâmicas e objetivos em função da zona onde está a bola, quer a defender, quer a atacar, que andamos à procura. Claramente que com trabalho, treino, o exercício certo, para a identificação dos nossos jogadores. Tenho clara noção de que em Chaves já sentimos equipa muito mais próxima das ideias desta equipa técnica e vamos tentar fazer isso. Nos jogos mais complicados, com grau de exigência maior, a equipa vai ter mais dificuldades em reproduzir isso mais vezes, temos de ter essa noção. Se calhar vamos passar mais tempo a defender do que a atacar. Mas a identificação dos princípios da equipa e do que pretendemos que faça com e sem bola, quero acreditar que vão ser claros e a nossa imagem de marca nesta temporada.""Vamos jogar contra uma equipa muito forte, de extrema qualidade, e temos de estar prontos. No último jogo jogámos em dois sistemas, não só num, em função do momento do jogo. A grande vantagem desta equipa tem a ver com isso. Em termos organizacionais dominamos dois sistemas em pleno e o que o jogo precisar permite-nos fazer isso mesmo. A principal questão tem a ver com ocupação racional do espaço. Em função das dificuldades que vamos ter com o Sp. Braga, vamos trabalhar para que não se notar tanto aquilo em que eles são fortes.""Há uma coisa que temos de pôr em cima da mesa. Sinto que o grupo tem esses desejos e continuamos à procura de algo de bom para nós. É um jogo de referência em termos organizacionais, não só o que o Sp. Braga tem feito nas últimas partidas, incluindo o que fez na Liga dos Campeões, em que muitas vezes teve de criar adaptações em função do grau de exigência do adversário. A identidade do Sp. Braga esteve sempre presente. Estamos a falar de uma das equipas com maior qualidade no jogo de corredores, o modo como trabalha o espaço entre central e lateral tem uma qualidade enorme e tenho de dar esse mérito ao Artur [Jorge] naquilo que fazem. Às vezes queremos tapar por fora e abrimos por dentro e vice-versa. Não senti muitas equipas neste campeonato e até na Champions que conseguissem parar esse momento do Sp. Braga. Muitas vezes podem ter desequilíbrios noutras fases. Reconheço enorme mérito, mas trabalhámos afincadamente para conseguir algo positivo."Confesso que esta preocupação com o Sp. Braga é tão grande, que ando um bocado à parte disso. A única referência é que o mercado abre no dia 1 mas não fecha no dia 1. Temos margem de manobra importante e, pela minha experiência, é muito importante entender o que o mercado vai dar, o que pode ser oportunidade ou ameaça enquanto equipa e clube. Acima de tudo, é criar competitividade que possa ser mais saudável no nosso plantel em todas as situações. Não estou nada preocupado com isso, temos gabinetes e pessoas com essas preocupações. Entrei para o clube bem estruturado e organizado e é com isso que estou a contar. Em relação aos cobiçados, é muito complicado vender jogadores se não nos valorizarmos enquanto equipa. Se formos fortes, não vão falar só de dois ou três nomes. E esta equipa merece que sejam falados mais jogadores em função do seu desempenho."

Objetivo é ter um ataque mais eficaz? "O que vai contar não são os golos que entram ou que sofremos, são os pontos. Enquanto treinador, sei que se marcar mais do que sofrer, à partida vou ganhar 3 pontos e o meu foco é esse. Para o meu processo defensivo ser coerente não posso sofrer golos, temos de estar sempre organizados, começando a defender no avançado e acabando no guarda-redes. Tem a ver com a organização coletiva que queremos para esta equipa, mas essa organização não implica que abdiquemos de outros momentos. No jogo em Chaves sentimos que chegámos com mais gente a zonas de finalização, criámos mais oportunidades e até podíamos ter resolvido mais cedo. O jogo com o Sp. Braga vai ser diferenciado, mas se não sofrermos golos temos um ponto garantido, isso é certo."

Mensagem para 2024: "A nossa vida é feita de coisas boas e andamos à procura delas para nós, de alegrias, de positividade. Às vezes até tenho medo de repetir as palavras, mas desejo muita saúde, acima de tudo, para os meus e para quem tenho à minha volta. E conseguir transmitir este meu entusiasmo e paixão pelo jogo, pelo futebol, a forma de jogar e procura de objetivo. Gostava de emanar isso para quem está à minha volta. Se pensarmos dessa forma, mundo do futebol vai ser muito mais feliz e à procura de coisas boas do que das más. Andamos sempre à procura do pormenor, do problema, não da solução. Quero crer que com esta alegria, esta positividade, este sorriso, com conferências de imprensa bem-dispostas, com o facto de podermos partilhar ideias de forma honesta e sincera. Este futebol, este jogo, é a nossa profissão, mas tem sempre três resultados. O que quero é perder menos vezes, claramente (risos). O compromisso com os adeptos do Casa Pia é conseguimos voar juntos, o lema que a nossa equipa tem. Que seja um 2024 com tudo de bom, em termos sociais é tão difícil para tanta gente, mas que o futebol possa dar alguma alegria e nos faça esquecer os problemas da semana. Que aquele bocadinho, ao fim de semana, aqueles 90 minutos, nos tragam algum entusiasmo."