Pedro Moreira: «O ponto-chave do jogo foi sofrer um golo numa altura difícil de o suportar»

O Casa Pia perdeu este sábado com o Famalicãoem jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga Betclic. Após o final do encontro, Pedro Moreira fez a análise do encontro e considerou que o "ponto-chave" da partida foi a sua equipa ter sofrido o primeiro golo em cima do intervalo."A equipa tentou desde o início. Procurámos em circulação e em construção, mas nunca chegámos a zona de finalização. Mérito do adversário e algum demérito nosso. O ponto-chave foi sofrer um golo numa altura difícil de o suportar, em cima do intervalo, dá uma motivação diferente para o adversário. A equipa mostrou uma boa atitude, boa postura e foi à procura de algo para o nosso lado. Mérito aos nossos jogadores e algum demérito nosso", começou por afirmar o treinador do Casa Pia.Depois, Pedro Moreira explicou a substituição de Yuki Soma, que saltou do banco de suplentes aos 56 minutos e foi substituído aos 88’: "Não foi castigo. Ele esteve com síndrome gripal esta semana, não treinou nos últimos dias. Estava com febre. Demos oportunidade ao Pablo em função do que se passou ao longo da semana. Pelo mérito do que o Yuki fez nos últimos tempos, é impensável isso. Por outro lado, é uma situação específica do jogo. Naquele momento [após a expulsão do guarda-redes Ricardo Batista] não queria mexer na linha defensiva e a única solução era retirar o jogador que entrou mais cedo. Não sou treinador disso".No final, o treinador do Casa Pia mostrou ambição para a segunda volta da Liga Betclic: "Assinava por baixo [a classificação, se o campeonato terminasse agora]. Temos um objetivo claro. Não vamos ter ilusões e a nossa proposta tem que ver com a manutenção. Mas também somos ambiciosos e, se estou em 14.º, quero ser 13.º, 12.º. Vamos olhar para a tabela com ambição e à procura de coisas boas para esta equipa".