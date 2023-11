Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Moreira pode ser o eleito para o comando do Casa Pia Dirigentes falaram com o antigo técnico do Torreense e ex-adjunto de Paulo Fonseca





Pedro Moreira pode estar a chegar à 1ª Liga

• Foto: Ricardo Jr