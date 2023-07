Rafael Brito deixa Benfica ao fim de 14 anos e reforça o Casa Pia

Agora sim, é oficial! Rafael Brito é reforço do Casa Pia,oportunamente a 24 de junho. O médio, de 21 anos, é assim a quarta contratação confirmada para o plantel liderado por Filipe Martins.Após uma época de empréstimo no Marítimo, a qual marcou a estreia na 1.ª Liga, o internacional jovem por Portugal encontrou destino em Pina Manique. No entanto, o nosso jornal pode assegurar, que apesar de chegar ao Casa Pia a custo zero, o Benfica, por ainda acreditar no seu potencial, fez questão de assegurar que no acordo entre as partes ficava com uma percentagem do passe do jogador.Entretanto, Rafael Brito recorreu às redes sociais para se despedir do Benfica, deixando um "até já Benfica"."14 anos… 14 anos de conquistas, de alegrias, de sucesso, de trabalho, de compromisso, de dedicação, de momentos muito bons, outros menos bons mas acima de tudo com um enorme sentimento de Gratidão! Obrigado Benfica, por estes anos! Quando cheguei e vesti a camisola deste grande clube era um miúdo repleto de sonhos e hoje saio um homem cheio de ambições! Agradeço a todos que diretamente ou indiretamente se cruzaram no meu caminho e que me ajudaram a crescer! Aos treinadores, jogadores e a todo o staff obrigado por tudo! Levo ligações para a vida e tudo o que sou hoje devo a este grande clube. Foi um prazer envergar esta camisola e representar este enorme clube. Até já Benfica!"