Notícia Record: Rúben Lameiras vai reforçar o Casa Pia

Rúben Lameiras vai ser reforço do Casa Pia, sabe. Os gansos encontravam-se à procura de mais um extremo neste mercado de inverno, tal como o nosso jornal noticiou em tempo oportuno, e a escolha recaiu no português, de 29 anos, que irá desvincular-se do Chaves para assinar contrato em definitivo pelos gansos por uma temporada e meia, ou seja, até junho de 2025.Esta época, o camisola 22 dos flavienses tem sido pouco utilizado tanto por José Gomes como por Moreno, somando apenas 207 minutos, num total de 5 jogos, sem qualquer golo marcado. O canhoto, que pode jogar à direita e à esquerda do ataque, foi formado no Tottenham, tendo passado por Atvidabergs FF (Suécia), Coventry City, Plymouth Argyle, Famalicão e V. Guimarães antes de chegar a Chaves.