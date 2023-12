Vasco Fernandes recorda afastamento do plantel: «Nada do que foi dito aconteceu, muito longe disso»

Vasco Fernandes foi o porta-voz do Casa Pia após a derrota, por, diante do FC Porto no Estádio do Dragão. "Não entrámos muito bem, eles conseguiram conduzir a bola no meio-campo, com 1-0 cedo torna-se mais difícil. Equilibrámos até ao final da 1.ª parte e o 2.º golo foi muito duro para nós. Quisemos reagir e sofremos de bola parada, onde somos fortes. A nossa luta continua", começou por dizer o capitão do Casa Pia, em declarações na flash-interview da Sport TV."Não queria tocar muito no assunto, foram momentos difíceis, para mim e minha família, foram ditas muitas coisas muito longe da realidade, tenho 20 anos de carreira, nada do que foi dito aconteceu, muito longe disso. Mas consegui superar com ajuda das pessoas perto de mim. O míster quando chegou disse que todos partiam da mesma situação, queria conhecer os jogadores e eu sou mais um para ajudar, sou mais um para ajudar a somar vitórias e ajudar que Casa Pia fique muito tempo na 1ª Liga. Que continue muito tempo na 1ª divisão, nos grandes palcos para valorizar talento. Com a ajuda de todos os que jogam, os que jogam menos, ajudar por um bem comum", terminou.