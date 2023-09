O onze do Benfica para o jogo com o Portimonense: águias com 3 novidades e sem Di María

O Benfica visita este domingo o Portimonense, às 18 horas, em partida da 6.ª jornada da Liga Betclic. Do lado das águias, destaque para a ausência de Di María da ficha de jogo. Consulte as opções de Roger Schmidt para a partida, bem como as escolhas do técnico dos algarvios, Paulo Sérgio.



ONZE DO BENFICA: Trubin; Bah, Otamendi, Morato e Aursnes; Florentino e Kökçü; Neres, Rafa e João Mário; Musa.

Suplentes: Samuel Soares; António Silva, Tomás Araújo, Jurásek, Chiquinho, João Neves, Tiago Gouveia, Tengstedt e Arthur Cabral.

ONZE DO PORTIMONENSE: Vinicius; Igor Formiga, Alemão, Pedrão, Relvas e Gonçalo Costa; Dener, Carlinhos e Paulo Estrela; Jasper e Hélio.

Suplentes: Gabriel; Maurício, Paulinho, Seck, Lucas Ventura, Guga, Rildo Filho, Alcobia e Zinho.

Siga o jogo AQUI.