Os áudios do VAR: o penálti sobre Chiquinho revertido no Estoril-Benfica e mais três jogos em análise

Estoril-Benfica: penálti sobre Chiquinho revertido

Estoril-Benfica, penálti sobre Chiquinho revertido:

André Narciso, árbitro

Rui Costa, VAR

VAR: André, daqui VAR. Aconselho-te a vires à zona de revisão para anulares um penálti.

Árbitro: Mostra-me lá, Rui.

Árbitro: Ele mete o pé, vai chutar e o outro só acerta no jogador do Benfica. O defesa nunca toca na bola. Ok, aqui dá o toque e depois o do Benfica toca ali. Tens outra imagem?

VAR: Estas são as duas melhores.

(após ver novas imagens)

Árbitro: Ok, o do Benfica depois chuta nele. Ele toca [na bola] e depois o do Benfica chuta nele, é isso? Ok, vou anular o pontapé de penálti.