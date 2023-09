Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Estoril-Boavista, 1-2: Pragmatismo bate romantismo cego Boavista maduro deixa o Estoril ter bola, 'mata' no contra-golpe e segue no topo da classificação